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В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам

В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам Сформированная при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике КНДР специальная структура по разведывательным спутникам приступила к работе в минувшую субботу.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 10:02
В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам

Сформированная при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике КНДР специальная структура по разведывательным спутникам приступила к работе в минувшую субботу.

Как передает Report, об этом сообщило информагентство ЦТАК.

Новая структура будет работать как самостоятельная военно-информационная организация. Вся получаемая ею информация будет докладываться соответствующему отделу Центрального венного комитета Трудовой партии Кореи, Главному разведывательному управлению Корейской народной армии, а также по мере необходимости частям, которые являются "силами сдерживания войны", говорится в сообщении агентства.

Было также отмечено, что министерство обороны КНДР выразило надежду, что в результате "силы сдерживания войны будут находиться в более надежной боеготовности".

Напомним, что КНДР 21 ноября осуществила запуск разведывательного спутника. На следующий день после выхода спутника на заданную орбиту Северная Корея заявила, что получили сделанные им снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, с которыми ознакомился лидер страны Ким Чен Ын.

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