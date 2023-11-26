В КНДР проходят выборы в народные собрания местного и регионального уровней

Выборы депутатов народных собраний местного и регионального уровней начались в КНДР, за первые два часа проголосовали 47,8% избирателей.

Выборы депутатов народных собраний местного и регионального уровней начались в КНДР, за первые два часа проголосовали 47,8% избирателей.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Избирательные участки открылись в 10:00 по местному времени (05:00 бакинское время), по состоянию на 12:00 проголосовали 47,81% избирателей.

Выборы депутатов народных собраний провинций и городов центрального подчинения, городов и районов, а также уездов поспособствуют укреплению народного характера государства, добавляет ЦТАК.

Как указывают южнокорейские СМИ, в КНДР ранее внесли поправки в закон о выборах, которые позволяют отбирать кандидатов в депутаты из двух претендентов на предварительном мероприятии.