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В КНДР проходят выборы в народные собрания местного и регионального уровней

В КНДР проходят выборы в народные собрания местного и регионального уровней Выборы депутатов народных собраний местного и регионального уровней начались в КНДР, за первые два часа проголосовали 47,8% избирателей.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 09:14
В КНДР проходят выборы в народные собрания местного и регионального уровней

Выборы депутатов народных собраний местного и регионального уровней начались в КНДР, за первые два часа проголосовали 47,8% избирателей.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Избирательные участки открылись в 10:00 по местному времени (05:00 бакинское время), по состоянию на 12:00 проголосовали 47,81% избирателей.

Выборы депутатов народных собраний провинций и городов центрального подчинения, городов и районов, а также уездов поспособствуют укреплению народного характера государства, добавляет ЦТАК.

Как указывают южнокорейские СМИ, в КНДР ранее внесли поправки в закон о выборах, которые позволяют отбирать кандидатов в депутаты из двух претендентов на предварительном мероприятии.

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