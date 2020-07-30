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В КНДР испытали крылатую ракету

В КНДР испытали крылатую ракету Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету
Другие страны
30 июля 2020 г. 08:05
В КНДР испытали крылатую ракету

Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство на "Ренхап".

По данным опрошенных агентством военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене.

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Версия на азербайджанском языке KXDR qanadlı raketi sınaqdan keçirib

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