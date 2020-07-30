В КНДР испытали крылатую ракету

Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету.
Об этом Report передает со ссылкой на агентство на "Ренхап".
По данным опрошенных агентством военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.
Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене.