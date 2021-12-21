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В китайском Сиане из-за вспышки COVID-19 начали масштабное тестирование населения

В китайском Сиане из-за вспышки COVID-19 начали масштабное тестирование населения Власти китайского города Сиань (провинция Шэньси) во вторник начали тестировать на коронавирус миллионы его жителей в связи с угрозой более масштабного распространения COVID-19 в преддверии сезона праздничных поездок.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 12:32

Власти китайского города Сиань (провинция Шэньси) во вторник начали тестировать на коронавирус миллионы его жителей в связи с угрозой более масштабного распространения COVID-19 в преддверии сезона праздничных поездок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в Сиане, где проживают около 13 млн человек, во вторник выявили 42 новых случая коронавируса. Таким образом, согласно данным провинциальной комиссии здравоохранения, за декабрь количество диагностированных заражений возросло с 9 до 91.

В городе закрыли школы и крупные развлекательные учреждения. Власти призывают жителей избегать крупных скоплений людей.

Власти Китая сейчас нацелены на локализацию вспышек COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине. Начало Олимпиады 4 февраля 2022 года приходится как раз на разгар новогодних выходных.

Всего в материковом Китае за время пандемии зафиксировали около 100,4 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 94 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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