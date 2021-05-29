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В китайском городе закрыли район из-за 20 случаев COVID-19

В китайском городе закрыли район из-за 20 случаев COVID-19 В Гуанчжоу, в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей.
Другие страны
29 мая 2021 г. 20:50
В китайском городе закрыли район из-за 20 случаев COVID-19

В Гуанчжоу, в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу Associated Press.

Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на органы здравоохранения, распространение инфекций в этом районе города было быстрым. Предположительно, большинство случаев заражения связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен индийский штамм коронавируса. Многие заболевшие ходили с ней на ужин или живут вместе с ней.

Помимо этого, вирус также распространился и в соседнем городе Наньшань, где в субботу после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали три случая заражения, включая два бессимптомных.

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