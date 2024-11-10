В китайском городе введены премии до $1,1 млн для развития выставочной деятельности

Власти города Санья в южнокитайской провинции Хайнань помогут интенсивному развитию местной конгрессно-выставочной отрасли за счет выдачи премий в размере до 8 млн юаней (более $1,1 млн по текущему курсу - ред.).

Власти города Санья в южнокитайской провинции Хайнань помогут интенсивному развитию местной конгрессно-выставочной отрасли за счет выдачи премий в размере до 8 млн юаней (более $1,1 млн по текущему курсу - ред.).

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его сведениям, управление коммерции совместно с финансовым ведомством города утвердило меры, которые стимулируют субъектов рынка к проведению большего количества масштабных выставок и конференций. В частности, это касается форумов, которые длятся более суток и предполагают заселение участников в фешенебельные гостиницы.

Согласно информации, в рамках этих мер правительство может выплатить организаторам мероприятия, собирающего от 500 до 5 тыс. человек) до 1,2 млн юаней (примерно $170 тыс.). Если конференция или выставка длится более 4 дней, сумма поощрения может достигать 5-6 млн юаней ($700 тыс. - 840 тыс.).

Отмечается, что для форумов, объединенных с выставочными мероприятиями, полагается до 8 млн юаней (свыше $1,1 млн).

Выставочная деятельность - одна из динамично развивающихся отраслей Хайнаня. Согласно прогнозу регионального департамента коммерции, ее масштабы будут постоянно увеличиваться, а к 2025 году доходы превысят 60 млрд юаней (порядка $9,4 млрд). По официальным подсчетам, темпы роста этого показателя в ближайшие пару лет составят примерно 12%.