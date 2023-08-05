В китайском Баодине в результате наводнений погибли 10 жителей

Власти китайского города Баодин (северная провинция Хэбэй) зафиксировали 10 случаев гибели жителей в результате тайфуна "Доксури" и вызванных им наводнений, еще 18 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщили местные власти, прямой ущерб оцениваетс

Власти китайского города Баодин (северная провинция Хэбэй) зафиксировали 10 случаев гибели жителей в результате тайфуна "Доксури" и вызванных им наводнений, еще 18 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщили местные власти, прямой ущерб оценивается в 16,99 млрд юаней ($2,37 млрд по текущему курсу), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на странице администрации Баодина в социальной сети WeChat, в зоне бедствия оказались 1,1 млн человек, 627 тыс. из них пришлось срочно эвакуировать.

Согласно предварительным подсчетам, в аграрной местности, относящейся к юрисдикции города, проливные ливни уничтожили урожай на территории свыше 16 тыс. га. Наводнение полностью разрушило более 4,4 тыс. зданий, еще 7,2 тыс. домов оказались повреждены. Мощные потоки воды снесли 284 моста, размыв дороги протяженностью порядка 550 км.

Власти предупреждают об опасности возникновения оползней. Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Постоянное население Баодина составляет более 9 млн человек. Город находится в северной провинции Хэбэй примерно в 100 км к юго-западу от Пекина.