В китайском Байсэ введен локдаун из-за COVID-19

Власти города Байсэ в КНР (Гуанси-Чжуанский автономный район) вблизи границы с Вьетнамом в понедельник объявили о введении режима изоляции в связи со случаями COVID-19.

Власти города Байсэ в КНР (Гуанси-Чжуанский автономный район) вблизи границы с Вьетнамом в понедельник объявили о введении режима изоляции в связи со случаями COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в городе с населением примерно 3,6 млн человек с субботы по понедельник выявили 99 случаев COVID-19, не носящих завозной характер. Два случая относятся к более заразному штамму коронавируса "омикрон".

Локдаун в Байсэ введен на фоне Зимних Олимпийских Игр в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля, и сезона путешествий в связи с Новым годом по лунному календарю.

На данный момент не менее чем в 10 провинциях и регионах в КНР обнаружен штамм коронавируса "омикрон".

Согласно распоряжению властей, жители Байсэ должны оставаться дома и выбирать доставку товаров на дом. Приостановлены занятия в школах.

Введен временный запрет на все поездки, кроме наиболее важных, а также на работу общественного транспорта, международная граница в регионе перекрыта.

Всего в Китае с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 106,4 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались, а свыше 100 тыс. пациентов переболели и выздоровели.