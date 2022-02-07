О нас
Report Georgia
Аудио новости

В китайском Байсэ введен локдаун из-за COVID-19

В китайском Байсэ введен локдаун из-за COVID-19 Власти города Байсэ в КНР (Гуанси-Чжуанский автономный район) вблизи границы с Вьетнамом в понедельник объявили о введении режима изоляции в связи со случаями COVID-19.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 14:31
В китайском Байсэ введен локдаун из-за COVID-19

Власти города Байсэ в КНР (Гуанси-Чжуанский автономный район) вблизи границы с Вьетнамом в понедельник объявили о введении режима изоляции в связи со случаями COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в городе с населением примерно 3,6 млн человек с субботы по понедельник выявили 99 случаев COVID-19, не носящих завозной характер. Два случая относятся к более заразному штамму коронавируса "омикрон".

Локдаун в Байсэ введен на фоне Зимних Олимпийских Игр в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля, и сезона путешествий в связи с Новым годом по лунному календарю.

На данный момент не менее чем в 10 провинциях и регионах в КНР обнаружен штамм коронавируса "омикрон".

Согласно распоряжению властей, жители Байсэ должны оставаться дома и выбирать доставку товаров на дом. Приостановлены занятия в школах.

Введен временный запрет на все поездки, кроме наиболее важных, а также на работу общественного транспорта, международная граница в регионе перекрыта.

Всего в Китае с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 106,4 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались, а свыше 100 тыс. пациентов переболели и выздоровели.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
5 февраля 2022 г. 17:20
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi