В китайской провинции Шаньси произошла утечка газа, 136 пострадавших

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Утечка газа произошла в металлургической компании в китайской провинции Шаньси, 136 человек госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло вечером в среду в уезде Вэньшуй на газопроводе металлургической компании. Место аварии находилось в непосредственной близи деревни Санцунь.

По состоянию на данный момент уже госпитализированы 136 селян, еще более 100 человек проходят медицинское обследование. По данным издания, среди пострадавших есть 18 детей.

Причины ЧП выясняются.