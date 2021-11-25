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В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт

В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт Новый гражданский аэропорт откроется 27 ноября в южной китайской провинции Гуандун.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 09:13
В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт

Новый гражданский аэропорт откроется 27 ноября в южной китайской провинции Гуандун.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Воздушная гавань построена в Жуюань-Яоском автономном уезде, входящем в состав городского округа Шаогуань. Аэропорт способен обслуживать 2 млн пассажиров в год и 4 тыс. тонн грузов. Предполагается, что ежегодно в нем будут совершать взлеты и посадки 9 500 самолетов, в том числе по маршрутам из крупнейших городов Китая.

В провинции Гуандун - одной из самых экономически развитых в КНР - действуют восемь гражданских аэропортов.

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Версия на английском языке Ninth airport to open in Chinese province

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