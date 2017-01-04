В Китае жертвами пожара в доме престарелых стали семь человек

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в доме престарелых в китайской провинции Цзилинь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду Центральное телевидение Китая (CCTV).

ЧП произошло в уезде Хуэйнань городского округа Тунхуа. Пожар удалось потушить.

Как сообщает CCTV, в момент пожара внутри здания находились 39 человек, из которых прибывшим на место спасателям и пожарным удалось спасти 32.

Причина возгорания по-прежнему неизвестна. В настоящий момент ведется расследование случившегося.