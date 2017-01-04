 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Китае жертвами пожара в доме престарелых стали семь человек

    В момент пожара внутри здания находились 39 человек

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в доме престарелых в китайской провинции Цзилинь.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду Центральное телевидение Китая (CCTV).

    ЧП произошло в уезде Хуэйнань городского округа Тунхуа. Пожар удалось потушить.

    Как сообщает CCTV, в момент пожара внутри здания находились 39 человек, из которых прибывшим на место спасателям и пожарным удалось спасти 32.

    Причина возгорания по-прежнему неизвестна. В настоящий момент ведется расследование случившегося.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi