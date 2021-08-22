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В Китае женщина заразилась бубонной чумой

В Китае женщина заразилась бубонной чумой 55-летняя жительница Нинся-Хуэйского автономного района в Китае заболела бубонной чумой.
Другие страны
22 августа 2021 г. 11:52
В Китае женщина заразилась бубонной чумой

55-летняя жительница Нинся-Хуэйского автономного района в Китае заболела бубонной чумой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения района.

Отмечается, что заболевшая занимается животноводством, ее состояние критическое. Первые симптомы проявились у нее еще 14 августа. Власти Китая уже задействовали экстренный механизм реагирования, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

По данным комитета, случаи бубонной чумы периодически фиксируются в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии из-за употребления в пищу мяса грызунов.

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