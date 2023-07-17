В Китае жара усилилась до 52,2 градуса, побив рекорд для июля

В Синьцзян-Уйгурском административном районе (на северо-западе Китая) на выходные воздух прогрелся до 52,2 градуса Цельсия, для июля это температурный рекорд.

В Синьцзян-Уйгурском административном районе (на северо-западе Китая) на выходные воздух прогрелся до 52,2 градуса Цельсия, для июля это температурный рекорд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Channel News Asia.

Предыдущий рекорд июля был зафиксирован в 2017 году - плюс 50,6 градуса.

Новый рекорд отмечен в деревне Саньбао рядом с городом Турфан. Местных жителей призвали не покидать дома, работать и учиться удаленно. В городе поливальная техника проводит аэрацию основных улиц и трасс. По данным метеорологов, в черте города 16 июля поверхности на солнце разогревались до плюс 80 градусов Цельсия.

Сейчас аномально жаркая погода также установились в США и странах Южной Европы. Из-за жары в ряде стран вспыхнули лесные пожары.