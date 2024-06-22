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В Китае заявили об ожидании лидерства в ЕС от ФРГ вопреки протекционизму

В Китае заявили об ожидании лидерства в ЕС от ФРГ вопреки протекционизму Китайское правительство ожидает от руководства ФРГ "правильных действий", которые позволят противостоять протекционистским тенденциям в Евросоюзе.
Другие страны
22 июня 2024 г. 12:00
В Китае заявили об ожидании лидерства в ЕС от ФРГ вопреки протекционизму

Китайское правительство ожидает от руководства ФРГ "правильных действий", которые позволят противостоять протекционистским тенденциям в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Чжацзе.

"Если ЕС введет дополнительные пошлины на китайские электромобили, это причинит вред другим и не пойдет на пользу самому Евросоюзу. Протекционизм не сможет защитить конкурентоспособность, он лишь затянет процесс глобального противодействия климатическим изменениям и внедрения зеленых низкоуглеродных технологий. Мы ожидаем, что Германия проявит лидерство в Евросоюзе и поступит правильно", - сказал он.

По словам руководителя госкомитета, китайские власти примут все необходимые меры, чтобы "защитить законные права национальных компаний".

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