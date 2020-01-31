В Китае заявили об исцелении 130 зараженных коронавирусом - ФОТО

Более 130 человек в Китае были вылечены от пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы делаем прогресс, раньше мы не знали, что это за вирус, но теперь мы его идентифицировали, мы можем отличать прежние типы вируса от нового. Это принципиально, - сказал он. - Да, мы потеряли много жизней, но в то же время более 130 жизней были спасены, люди вылечились от заболевания".

"Борьба с этим заболеванием, сдерживание его распространения являются для Китая главным приоритетом, - заявил Чжан Цзюнь. - Мы уверены, что мы можем его победить".

"Международное сотрудничество необходимо для борьбы с коронавирусом, - также отметил он. - Но мы призываем воздержаться от преувеличенной реакции". "Я слышал безответственные комментарии этой ситуации и думаю, что они должны осуждаться", - добавил дипломат.

Чжан Цзюнь заявил, что Китаю требуется поставка большего количества защитных масок и очков в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

"На данный момент Китаю, особенно в Ухане, срочно требуются медицинские товары, особенно речь идет о защитных масках и специальных очках", - сказал он.

"Мы производим очень много, но проблема в том, что их можно носить только несколько часов, а затем (нужно) утилизировать, - пояснил он. - Нам поставляют маски ЮНИСЕФ, некоторые американские компании, но потребность еще есть".