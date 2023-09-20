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В Китае заявили о готовности укреплять сотрудничество в сфере безопасности

В Китае заявили о готовности укреплять сотрудничество в сфере безопасности Китай готов углублять сотрудничество со всеми странами в области укрепления глобальной и региональной безопасности.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 23:16
В Китае заявили о готовности укреплять сотрудничество в сфере безопасности

Китай готов углублять сотрудничество со всеми странами в области укрепления глобальной и региональной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил замминистра общественной безопасности КНР Сюй Ганьлу, выступая на Глобальном форуме сотрудничества в области общественной безопасности, который прошел в среду в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу) на востоке Китая.

"Ключ к решению проблем заключается в сотрудничестве. Таким образом, если какая-либо страна добилась стабильности, остальные смогут так же извлечь из этого пользу. Китай продолжит сотрудничать со всеми странами, чтобы внести вклад в укрепление глобальной и региональной безопасности", - отметил замглавы Министерства общественной безопасности КНР.

Международный форум по вопросам безопасности в городе Ляньюньган был инициирован в 2015 году Министерством общественной безопасности КНР. Его деятельность была направлена на содействие сотрудничеству правоохранительных органов и служб безопасности разных стран. В ноябре 2022 года формат мероприятия был расширен, оно получило название Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности.

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