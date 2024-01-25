В Китае заявили, что не прекратят маневры вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает готовиться к боевым действиям, китайские военные не прекратят рутинные маневры вокруг Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает готовиться к боевым действиям, китайские военные не прекратят рутинные маневры вокруг Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

По его словам, НОАК недавно провели патрулирование около острова "с целью дальнейшего повышения фактического уровня боевой подготовки войск и повышения их способности к защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

"НОАК продолжает обучать войска и готовиться к войне, а также продолжит регулярно организовывать соответствующие военные операции", - заявил У Цянь.