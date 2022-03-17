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В Китае заявили, что не поддерживают санкции США против России

В Китае заявили, что не поддерживают санкции США против России Китай выступает против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют мировой рынок, и будет защищать интересы национальных предприятий.
Другие страны
17 марта 2022 г. 12:38
В Китае заявили, что не поддерживают санкции США против России

Китай выступает против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют мировой рынок, и будет защищать интересы национальных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок, - подчеркнул он на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя гонконгских СМИ о том, как поведет себя Пекин на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Москву в связи с украинским кризисом и возрастающим риском того, что под рестрикции США могут попасть компании КНР. - Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью".

Как уточнил Гао Фэн, санкции Вашингтона не только не позволят урегулировать проблему в области безопасности, но и могут крайне негативно отразиться на потребителях. "Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад", - подытожил он.

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Версия на английском языке Chinese official: China opposes sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Çin rəsmisi: "ABŞ-ın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını dəstəkləmirik"

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