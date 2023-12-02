В Китае заявили, что медики не выявили новых вирусов в стране

Медики не выявили случаев острых респираторных заболеваний в Китае, которые могли быть вызваны новыми вирусами или бактериями.

Медики не выявили случаев острых респираторных заболеваний в Китае, которые могли быть вызваны новыми вирусами или бактериями.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Все острые респираторные заболевания, зарегистрированные в Китае на сегодняшний момент, вызваны известными возбудителями. Новых инфекционных заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, не обнаружено", - заявил он.

Представитель госкомитета добавил, что органы здравоохранения КНР расширят доступ к медицинским услугам на всех уровнях медучреждений, чтобы полностью удовлетворить потребности населения. В частности, принимаются меры по обеспечению поставок вакцин против гриппа и других медикаментов с упором на раннюю вакцинацию таких ключевых групп населения, как пожилые люди и дети, чтобы снизить риск распространения заболеваний.

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Ранее Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.