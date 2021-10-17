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В Китае затонуло рыболовецкое судно, есть пропавшие без вести

В Китае затонуло рыболовецкое судно, есть пропавшие без вести Не менее 11 человек пропали без вести после того, как рыболовецкое судно затонуло у восточного побережья Китая.
Другие страны
17 октября 2021 г. 11:43
В Китае затонуло рыболовецкое судно, есть пропавшие без вести

Не менее 11 человек пропали без вести после того, как рыболовецкое судно затонуло у восточного побережья Китая.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал "Пэнпай".

Инцидент произошел в субботу ночью в 120 морских милях к северо-востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. На борту судна в тот момент находилось 13 человек, двоих из них спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды, остальные пока считаются пропавшими без вести.

В продолжающейся поисково-спасательной операции задействован вертолет и несколько катеров береговой охраны.

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