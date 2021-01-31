О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае закрыли въезд в страну иностранцам из Канады

В Китае закрыли въезд в страну иностранцам из Канады Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады.
Другие страны
31 января 2021 г. 10:53
В Китае закрыли въезд в страну иностранцам из Канады

Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило китайское консульство в Торонто.

В сообщении дипмиссии уточняется, что запрет касается и иностранцев, имеющих вид на жительство в Китае, разрешение на работу. Въехать не смогут направляющиеся в КНР по личным делам и для воссоединения с семьей. Запрет не касается лиц, имеющих дипломатические и служебные визы.

Как отмечают СМИ, это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничения на въезд, связанные с опасениями распространения COVID-19.

Напомним, что все пассажиры авиакомпаний, прибывающие в Канаду, должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней результатов теста, заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
29 января 2021 г. 12:49
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi