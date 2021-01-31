В Китае закрыли въезд в страну иностранцам из Канады

Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады.

Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило китайское консульство в Торонто.

В сообщении дипмиссии уточняется, что запрет касается и иностранцев, имеющих вид на жительство в Китае, разрешение на работу. Въехать не смогут направляющиеся в КНР по личным делам и для воссоединения с семьей. Запрет не касается лиц, имеющих дипломатические и служебные визы.

Как отмечают СМИ, это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничения на въезд, связанные с опасениями распространения COVID-19.

Напомним, что все пассажиры авиакомпаний, прибывающие в Канаду, должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней результатов теста, заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.