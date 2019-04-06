​В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе

Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В ходе совещания также была отмечена необходимость полностью ликвидировать мелкие предприятия химической промышленности с низким коэффициентом безопасности на производстве и высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

Подчеркивается необходимость сделать этот инцидент примером для всей химической промышленности города и предпринять необходимые меры по повышению уровня безопасности и улучшению управления соответствующими предприятиями. В ходе совещания было предложено в значительной степени повысить стандарты для получения сертификатов, дающих право заниматься химическим производством.

Сильный взрыв произошел 21 марта на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в одноименном поселке в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (09.48 мск) зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров.

По последним данным, жертвами инцидента стали 78 человек, в местные больницы были доставлены около 600 человек, 187 из которых до сих пор проходят лечение. К настоящему моменту местная полиция применила меры принуждения в отношении трёх сотрудников компании "Цзянсу Тяньцзяи" по факту взрыва на химзаводе. В Китае меры принуждения подразумевают домашний арест, задержание и арест.