В Китае закрыли все временные больницы

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Все временные больницы для лечения больных, инфицированных новым коронавирусом, в китайском городе Ухане, эпицентре вспышки коронавируса, закрыли из-за улучшения эпидемиологической ситуации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Последняя группа из 49 выздоровевших пациентов выписана сегодня из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань в районе Учан.

Согласно официальным данным на утро, всего за время вспышки заболевания коронавирусом почти 32 тысяч из 50 тысяч инфицированных пациентов в Ухане вылечились от него.