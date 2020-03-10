В Китае закрыли все временные больницы

Все временные больницы для лечения больных, инфицированных новым коронавирусом, в китайском городе Ухане, эпицентре вспышки коронавируса, закрыли из-за улучшения эпидемиологической ситуации, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Последняя группа из 49 выздоровевших пациентов выписана сегодня из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань в районе Учан.
Согласно официальным данным на утро, всего за время вспышки заболевания коронавирусом почти 32 тысяч из 50 тысяч инфицированных пациентов в Ухане вылечились от него.