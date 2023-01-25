В Китае зафиксирована самая низкая за всю историю метеонаблюдений в стране температура

Самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.

Самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Рекорд был установлен на метеостанции в поселке Амур городского уезда Мохэ провинции Хэйлунцзян. Это самая низкая температура, когда-то зафиксированная китайской метеорологической системой.

Мохэ часто называют "арктическим городом Китая". Зима здесь начинается в начале - середине октября и длится до конца апреля, а средняя температура может держаться ниже нуля до восьми месяцев в году.

CNN напоминает, что в 2018 году в этом регионе произошел редкий "ледяной туман" - погодное явление, которое происходит только в экстремально холодном климате, когда капли воды в воздухе остаются в жидком виде. Это побудило местные власти объявить первое в истории города красное предупреждение о холодной погоде.

В Мохэ местные метеорологи говорят, что резкое похолодание будет продолжаться в течение недели. Также ожидается гололедица.

Издание констатирует, что изменение климата ухудшило частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений. Буквально несколько месяцев назад Китай пережил сильнейшую волну жары с 1961 года, что повлекло за собой массовые отключения электроэнергии и даже снижение уровня рек до засухи. Чрезвычайная жара продолжалась более 70 дней, и ее влияние было ощутимо на всей территории страны.