О нас

В Китае зафиксирована самая низкая за всю историю метеонаблюдений в стране температура

В Китае зафиксирована самая низкая за всю историю метеонаблюдений в стране температура Самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.
Другие страны
25 января 2023 г. 07:11
В Китае зафиксирована самая низкая за всю историю метеонаблюдений в стране температура

Самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Рекорд был установлен на метеостанции в поселке Амур городского уезда Мохэ провинции Хэйлунцзян. Это самая низкая температура, когда-то зафиксированная китайской метеорологической системой.

Мохэ часто называют "арктическим городом Китая". Зима здесь начинается в начале - середине октября и длится до конца апреля, а средняя температура может держаться ниже нуля до восьми месяцев в году.

CNN напоминает, что в 2018 году в этом регионе произошел редкий "ледяной туман" - погодное явление, которое происходит только в экстремально холодном климате, когда капли воды в воздухе остаются в жидком виде. Это побудило местные власти объявить первое в истории города красное предупреждение о холодной погоде.

В Мохэ местные метеорологи говорят, что резкое похолодание будет продолжаться в течение недели. Также ожидается гололедица.

Издание констатирует, что изменение климата ухудшило частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений. Буквально несколько месяцев назад Китай пережил сильнейшую волну жары с 1961 года, что повлекло за собой массовые отключения электроэнергии и даже снижение уровня рек до засухи. Чрезвычайная жара продолжалась более 70 дней, и ее влияние было ощутимо на всей территории страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi