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В Китае зафиксирован самый жаркий июнь за последние 60 лет

В Китае зафиксирован самый жаркий июнь за последние 60 лет В этом году в Китае был зафиксирован самый жаркий июнь за период с 1961 года. Средняя температура воздуха в июне по всей стране достигла 21,3 градуса по Цельсию.
Другие страны
6 июля 2022 г. 05:39
В Китае зафиксирован самый жаркий июнь за последние 60 лет

В этом году в Китае был зафиксирован самый жаркий июнь за период с 1961 года. Средняя температура воздуха в июне по всей стране достигла 21,3 градуса по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Управлении по делам метеорологии КНР.

Этот показатель оказался на 0,9 градуса по Цельсию выше, чем обычно. Во многих регионах страны, включая провинции Хэнань и Шаньдун , была зарегистрирована самая высокая температура воздуха за все аналогичные периоды в истории, заявили в ведомстве.

С 13 по 26 июня в некоторых регионах Китая стояла жаркая погода, которая затронула более 600 млн человек. При этом 25 июня в уезде Линшоу провинции Хэбэй температура воздуха достигла 44,2 градуса по Цельсию.

По словам замглавы Государственного метеорологического центра КНР Фан Сяна, высокая температура воздуха в июне была обусловлена тем, что большая часть территории на севере Китая находилась под влиянием сильного теплого антициклона.

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