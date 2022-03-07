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В Китае зафиксирован максимум заражения коронавирусом с февраля 2020 года

В Китае зафиксирован максимум заражения коронавирусом с февраля 2020 года За минувшие сутки в Китае зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года.
Другие страны
7 марта 2022 г. 10:30
В Китае зафиксирован максимум заражения коронавирусом с февраля 2020 года

За минувшие сутки в Китае зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Так, 243 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 327 человек, остальные 442 - бессимптомные носители.

Официально за все время в материковой части КНР переболели 111,19 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей.

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Версия на азербайджанском языке Çində son 25 ayın ən yüksək yoluxma göstəricisi qeydə alınıb
Версия на английском языке China reports maximum coronavirus cases since February 2020

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