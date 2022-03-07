В Китае зафиксирован максимум заражения коронавирусом с февраля 2020 года

За минувшие сутки в Китае зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года.

За минувшие сутки в Китае зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Так, 243 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 327 человек, остальные 442 - бессимптомные носители.

Официально за все время в материковой части КНР переболели 111,19 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей.