В Китае зафиксировали три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа

Три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, в том числе один с летальным исходом, зафиксированы на юго-западе КНР.

Три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, в том числе один с летальным исходом, зафиксированы на юго-западе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу органы здравоохранения Гонконга.

От инфекции умерла 51-летняя сельчанка из уезда Сюаньхань провинции Сычуань, контактировавшая с живой птицей. Второй случай отмечен в уезде Кайцзян этой же провинции, где 57-летний пациент госпитализирован в критическом состоянии. Также в палате интенсивной терапии находится 66-летний житель Чунцина - крупного города центрального подчинения.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 35.