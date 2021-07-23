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В Китае зафиксировали три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа

В Китае зафиксировали три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа Три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, в том числе один с летальным исходом, зафиксированы на юго-западе КНР.
Другие страны
23 июля 2021 г. 20:02
В Китае зафиксировали три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа

Три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, в том числе один с летальным исходом, зафиксированы на юго-западе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу органы здравоохранения Гонконга.

От инфекции умерла 51-летняя сельчанка из уезда Сюаньхань провинции Сычуань, контактировавшая с живой птицей. Второй случай отмечен в уезде Кайцзян этой же провинции, где 57-летний пациент госпитализирован в критическом состоянии. Также в палате интенсивной терапии находится 66-летний житель Чунцина - крупного города центрального подчинения.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 35.

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