В Китае зафиксировали самое большое с августа число случаев заражений COVID-19

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным показателем с 9 августа.

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным показателем с 9 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно данным, 73 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 140 человек, остальные 24 - бессимптомные носители.

Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заразившихся коронавирусом с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент. Только девять из них в тяжелом состоянии. Официально за все время в материковой части Китая переболели 100,8 тыс. человек, не считая зараженных без симптомов. Летальных исходов от COVID-19 в КНР не было зафиксировано с 25 января, с начала пандемии в стране умерли 4 636 человек.

Среди регионов Китая наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, где за последние сутки зарегистрировано 86 случаев. Всего в больницах КНР насчитывается 2 373 инфицированных, примерно 51% из них заразились на территории страны, остальные 49% прибыли из-за границы.

В целом обстановка по Китаю стабильная, однако количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за неделю возросло более чем вдвое: с 70 до 153. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 16 из 31 административно-территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или специального административного района.