В Китае зафиксировали рекордные температуры

Температура во многих регионах Китая превысила максимальные значения за май, что существенно повысило нагрузку на электросети.

Температура во многих регионах Китая превысила максимальные значения за май, что существенно повысило нагрузку на электросети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Guardian.

Электросети КНР испытывают перегрузки и из-за активного использования кондиционеров, прежде всего в таких мегаполисах, как Шанхай. Так, компания China Southern Power Grid, один из ключевых операторов электросетей, зафиксировала пиковую нагрузку, превысившую 200 млн кВт, на несколько недель раньше, чем обычно.

В марте температура в Ухане и Чжэнчжоу, городах в центральном Китае, на 10 градусов превышала норму для этого времени года.