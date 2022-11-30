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В Китае зафиксировали новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

В Китае зафиксировали новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа Новый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N1 зафиксирован в КНР.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 16:18
В Китае зафиксировали новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Новый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N1 зафиксирован в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду органы здравоохранения Гонконга, ссылаясь на информацию, полученную от коллег из материкового Китая.

Инфекция была подтверждена у 38-летней жительницы города Цинчжоу в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе. Она контактировала с домашней птицей. Пациентка умерла в больнице.

С 2005 года в Китае было зарегистрировано 54 случая заражения человека штаммом вируса H5N1.

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