В Китае зафиксировали минимальный за две недели суточный прирост числа случаев COVID-19

Власти Китая за минувшие сутки выявили 21 600 случаев заражения коронавирусом.
Это стало минимальным показателем с 6 апреля.
У 3 316 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 19 прибыли из-за рубежа, 3 297 выявлены в стране. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Шанхае (3 084), а также северо-восточных провинциях Цзилинь (88) и Хэйлунцзян (64).
Остальные 18 284 человека - бессимптомные носители заболевания, из них 97 прибыли из-за границы, 18 187 случаев зафиксировано внутри страны. Наибольшее число бессимптомных больных выявлено в Шанхае (17 332), провинциях Цзилинь (384), Цзянсу (122).
За минувшие сутки власти зафиксировали семь летальных исходов, все произошли в Шанхае.