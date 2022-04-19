В Китае зафиксировали минимальный за две недели суточный прирост числа случаев COVID-19

Власти Китая за минувшие сутки выявили 21 600 случаев заражения коронавирусом.

Власти Китая за минувшие сутки выявили 21 600 случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из опубликованного во вторник сообщения Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Это стало минимальным показателем с 6 апреля.

У 3 316 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 19 прибыли из-за рубежа, 3 297 выявлены в стране. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Шанхае (3 084), а также северо-восточных провинциях Цзилинь (88) и Хэйлунцзян (64).

Остальные 18 284 человека - бессимптомные носители заболевания, из них 97 прибыли из-за границы, 18 187 случаев зафиксировано внутри страны. Наибольшее число бессимптомных больных выявлено в Шанхае (17 332), провинциях Цзилинь (384), Цзянсу (122).

За минувшие сутки власти зафиксировали семь летальных исходов, все произошли в Шанхае.