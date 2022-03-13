В Китае зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с февраля 2020 года

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 1 938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 1 938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, согласно статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это максимальный суточный прирост с февраля 2020 года.

Так, 131 случай является ввозным: 39 инфицированных выявлено в провинции Чжэцзян, 34 - в провинции Гуандун, 13 - в Шанхае, 12 - в Пекине, 11 - в провинции Шаньдун, шесть - в Тяньцзине, по четыре - в провинции Ляонин и Гуанси-Чжуанском автономном районе, три - в провинции Сычуань, два - в провинции Цзилинь, по одному - в провинциях Цзянсу, Аньхой и Фуцзянь.

Еще 1 807 случаев являются внутренними: наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Цзилинь (1412), Шаньдун (175), Гуандун (62), Шэньси (39), Хэбэй (33) и других регионах страны. В Пекине за минувшие сутки выявлено шесть инфицированных.

С начала пандемии в Китае в общей сложности выявлено свыше 115 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов составляет 4 636 - этот показатель не менялся с января 2021 года.