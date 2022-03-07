В Китае зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с февраля 2020 года

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года.

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В распространенном заявлении уточняется, что 243 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 327 человек, остальные 442 - бессимптомные носители.

Официально за все время в материковой части КНР переболели 111,19 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей. Летальных исходов от ковида в КНР не было зафиксировано с 25 января прошлого года, с начала пандемии в стране умерли 4 636 человек.