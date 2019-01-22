В Китае задержали страуса, нарушавшего правила дорожного движения

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В китайской провинции Юньнань – одном из самых посещаемых китайскими туристами регионе на юго-западе страны - полицейские задержали страуса, который бегал по дороге, мешая проезжающим машинам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CGTN.

Сообщается, что птица не пострадала, ее вернули владельцу.

Увидеть страуса на дороге или в городе – совсем не редкость. Они гуляют в общественных местах и часто не боятся людей. Но животные могут проявлять агрессию в непривычной для них обстановке, оказываясь, тем самым, опасными для окружающих.