Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Китае задержали одного из богатейших инвесторов страны.

Как передает Report со ссылкой на BBC, при этом пока главе конгломерата Fosun International Го Гуанчану не предъявляли обвинений.

По данным телеканала, в заявлении Fosun говорится, что Гуанчан «помогает в расследовании, которое проводят власти».

Гуанчану 48 лет. Его называют китайским Уорреном Баффетом. Он основал Fosun более 20 лет назад. В рейтинге самых богатых китайцев по версии местных СМИ, предприниматель занял в 2015 году 17-е место с состоянием $7,7 млрд. Forbes отводит ему 259-е место в глобальном списке миллиардеров.