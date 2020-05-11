В Китае задержали 16 человек за контрабанду золота на $116 млн

Сотрудники китайской таможенной службы задержали 16 человек в восточной провинции Фуцзянь за контрабанду золота на 820 млн юаней (116 млн долларов США).

Как передает Report, об сообщает агентство Синьхуа.

Так, с февраля 2017 года члены группы контрабандистов скупили на внутреннем рынке страны до трех тонн золота и изделий из него. После чего они спрятали приобретенный товар в деталях аудиодекодеров и незаконным путем вывезли в Гонконг, где золото продавалось местным компаниям.

Задержанные в том числе подозреваются в незаконном получении около 120 млн юаней (около 16,9 млн долларов США) по схемам возврата экспортных пошлин.