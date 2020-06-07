В Китае за сутки зафиксировали шесть случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил шесть новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы пять бессимптомных носителя, выздоровели три пациента, никто не умер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из шести случаев пять - ввозные и один – локальный, он был зарегистрирован в провинции Хайнань.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 036 случаев коронавирусной инфекции, 78 332 человека выздоровели, 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1 776, выздоровели 1 710 человек.