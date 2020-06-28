​В Китае за сутки зафиксировали 17 случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 17 новых случаев коронавирусной инфекции и семь бессимптомных носителей, из больниц выписали семь пациентов.

Как передает Report, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 17 новых случаев 14 - локальные (все в Пекине), три - ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 500 случаев коронавирусной инфекции, 78 451 человек выздоровели, 415 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев, выздоровели 1 816 человек.