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В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19 Китай за минувшие сутки выявил восемь новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов.
Другие страны
13 июля 2020 г. 08:50
В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил восемь новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи, в том числе бессимптомные носители, - ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 602 случая коронавирусной инфекции, 78 648 человек выздоровели, 320 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 979, выздоровели 1 893 человека.

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