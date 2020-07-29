В Китае за сутки выявили свыше 100 случаев COVID-19

​​​​​​​Китай за минувшие сутки выявил 101 случай коронавируса и 27 бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов.

Китай за минувшие сутки выявил 101 случай коронавируса и 27 бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Напомним, что днем ранее было выявлено 68 случаев COVID-19 и 34 бессимптомных носителя.

Уточняется, что 98 случаев – локальные, все в основном выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в провинции Ляонин (8 случаев), где в последнее время произошла новая вспышка, еще один случай был выявлен в Пекине, остальные три случая – ввозные.