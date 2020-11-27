В Китае за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным комитета, у пяти человек заболевание протекает в активной форме, а восемь заразившихся переносят его бессимптомно.

Отмечается, что все активные случаи оказались ввозными: три пришлись на Шанхай, и по одному на провинции Фуцзянь и Шэньси. Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зафиксировано.

Всего, по последним данным, коронавирусом в Китае заразились почти 86,5 тыс. человек, погибли 4 634 пациента.