В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 - ввозные, остальные 69 - локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь, пять - в провинции Хэбэй, 53 случая были зарегистрированы в провинцииХэйлунцзян, и по два случая - в Пекине и Шанхае.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1 885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев – 4 624, выздоровели 4 332 человека.