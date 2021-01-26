В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса

Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 - ввозные, остальные 69 - локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь, пять - в провинции Хэбэй, 53 случая были зарегистрированы в провинцииХэйлунцзян, и по два случая - в Пекине и Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1 885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев – 4 624, выздоровели 4 332 человека.