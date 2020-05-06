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В Китае за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

Число пациентов с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 14%, до 339 человек, летальных исходов не зафиксировано. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за минувший день в стране выявлено два новых случая заражения, все ввозные.

Согласно статистике, в КНР излечились 94% заразившихся, 58 человек выздоровели за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. 

Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней. Официальный показатель смертности - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). 

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