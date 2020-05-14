​В Китае за сутки выявили три случая заражения COVID-19

Власти Китая за минувшие сутки выявили три новых случая инфицирования коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в опубликованном в четверг заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР говорится, что летальных исходов за сутки не зафиксировано, шесть человек выписаны из медучреждений.

Все три новых случая заражения - местные (два - в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, один - в соседней провинции Цзилинь). По данным на полночь 14 мая (20:00 среды бакинское время), общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 929, 4 633 человека умерли, 78 195 вылечены и выписаны из медучреждений. В настоящее время 101 человек в стране по-прежнему болеет и проходит лечение, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

Количество завозных случаев заражения в Китае достигло 1 692, при этом 1 632 человека выздоровели, 60 проходят лечение, из них трое в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.