​В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19

Шесть новых случаев заражения коронавирусом и 17 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели три пациента, летальных исходов не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из шести новых случаев три локальных (два в провинции Цзилинь, один в провинции Хубэй), и три ввозных - все в автономном районе Внутренняя Монголия.

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1 707 ввозных случаев COVID-19, 1 661 человек уже выздоровел, в больницах остаются 46 пациентов.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 241 человек выздоровели, 85 остаются в больницах, 4 634 умерли.