​В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из пяти новых случаев – три локальные (выявлены в провинции Цзилинь) и два ввозных – в Тяньцзине и автономном районе Внутренняя Монголия.

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1 700 ввозных случаев COVID-19, 1 656 человек уже выздоровели, в больницах остаются 40 пациентов.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 947 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 86 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 227 человек выписаны из больниц, 4 633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 12 таких случаев, из них 11 – локальные, один - ввозной. За сутки из карантина выпущены 58 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 515 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1 052 случая заражения (четыре человека скончались, 1 022 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 389 вылечились).