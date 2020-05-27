​В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1 732, выздоровели 1 687 человек.

За минувшие сутки выявлены 28 бессимптомных случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 27 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 404 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.