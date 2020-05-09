​В Китае за сутки выявили минимальное количество случаев COVID-19

Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 53 пациента, летальных исходов не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что единственный новый случай является ввозным, зарегистрирован в городе центрального подчинения Тяньцзинь. В общей сложности в Китае был выявлен 1 681 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 176 человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, 1 505 пациентов выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 887 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 208 человек (15 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 046 человек выписаны из больниц, 4 633 скончались", - говорится в сообщении.