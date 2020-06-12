​В Китае за сутки выявили менее 10 случаев COVID-19

Китай за прошедшие сутки выявил семь новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрирован один бессимптомный носитель, выздоровели четыре пациента, никто не умер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи - ввозные, пять из них зарегистрированы в Шанхае, один – в провинции Фуцзянь.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1 803, выздоровели 1 740 человек.

Напомним, что с 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили 25 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1 107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1 055 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).