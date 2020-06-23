В Китае за сутки выявили 29 новых случаев заражения COVID-19

За сутки число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на 29/ Как передает Report, об этом сообщается на сайте Госкомздрава КНР.

При этом 22 из 29 новых случаев проявлялись в активной форме и семь — бессимптомно. Девять заболевших приехали в Китай из других стран, а 13 случаев были локальными (в Пекине).

Всего в начала пандемии в Китае выявлено 83 тыс. заразившихся, выздоровели 78 425 человек, умерли 4 634.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.